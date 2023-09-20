Байден: Мы продолжим сотрудничество с Центральной Азией

Президент США Джо Байден пообещал лидерам пяти центральноазиатских республик продолжить сотрудничество в сфере безопасности, в частности, в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом после встречи лидеров США и Центральной Азии.

– Президент Байден поблагодарил своих коллег за борьбу с угрозой региональной безопасности и пограничным контролем, борьбе с терроризмом и отметил, что продолжит сотрудничество между правоохранительными органами, – говорится в документе. – Лидеры отметили необходимость уважения безопасности, торговли и инвестиций, суверенитета и территориальной целостности всех стран региона и одобрили реформы, реализуемые с целью совершенствования государственного управления и обеспечения верховенства закона.

Стороны, а также дипломатические помимо сотрудничества рассмотрели пути расширения торговли с США, увеличения объемов инвестиций за счет “бизнес-платформы” американского частного сектора. объявил, что обсудит “конкретные действия” направлены на инклюзивную экономическую стабильность и развитие региона на министерском уровне республик Центральной Азии.

На встрече Байден поддержит гражданское общество в Центральной Азии, права женщин и людей с ограниченными возможностями. говорили о продолжении защиты.