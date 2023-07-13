Байден о нападении на Украину: Украина настроена оптимистично, но знает, что задача сложная

Президент США Джо Байден рассказал журналистам о своих переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.

В частности, лидера Белого дома спросили о ходе наступления на Украину, а Байден “знает подробности

“Мы давно говорили об этом с [военными коллегами Зеленского], и они знают, что задача сложная, но все равно настроены оптимистично”, – Байден — сказал он.

Он также рассказал о гарантиях безопасности, которые страны G7 согласились дать Украине на фоне отказа НАТО назвать точную дату вступления этой страны в альянс.

Зеленский выразил резкое недовольство такой позицией блока. Байден признал, что Украина не может вступить в НАТО до окончания войны, но отметил, что страны Запада нашли другие механизмы обеспечения своей безопасности.

“Зеленский теперь понимает одно – вступление в НАТО” zolik вопрос не важен потому что у нас в нем есть обещания», — сказал Байден, сравнив этот механизм с отношениями с Израилем, который оказывает ему военную поддержку уже n лет.