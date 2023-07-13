Байден обсудил с Зеленским ракеты большой дальности ATACMS

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе в среду, чтобы обсудить вопрос о ракетах большой дальности ATACMS. Как сообщает Reuters, об этом в телеинтервью заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Из краткого сообщения агентства Байден может объявить о передаче этих ракет Украине или наоборот.

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Во вторник NYT сообщило со ссылкой на свои источники, что Белый дом проводит непубличные обсуждения по поставке ATACMS в Украину.

Киев уже давно находится примерно в 300 км от украинской военные (примерно на 60 км длиннее, чем крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, поставляемые Великобританией и Францией) запрашивает ракеты ATACMS.