Соединенные Штаты Америки ( США) Президент Джо Байден подписал торговое соглашение с Тайванем и ввел его в действие.

Из заявления Белого дома известно, что Байден подписал первый закон об имплементационном соглашении в рамках «американо- Тайваньская инициатива по торговле в 21 веке».

Байден заявил в письменном заявлении, что закон также включает требования о заключении некоторых дополнительных торговых сделок с Тайванем, которые вызывают конституционные опасения.

США и Соглашения были достигнуты по таким вопросам, как таможенное администрирование и упрощение процедур торговли, надлежащая практика регулирования, борьба с коррупцией и малое и среднее предпринимательство в рамках переговоров между Тайванем «Американо-тайваньская инициатива по торговле в 21 веке».

В соответствии с предлагаемым соглашением американские компании будут предоставлять больше продуктов тайваньским и тайваньским клиентам, повышая прозрачность, что может способствовать расширению инвестиционных и экономических возможностей на обоих рынках, особенно для малых и средних предприятий. процедуры.

Соглашение углубляет торговое партнерство для продвижения инноваций и инклюзивного экономического роста для работников и предприятий. Говорят, что это улучшит торговлю между США и Тайванем.