Байден пообещал не допустить дефолта США

Президент США Джо Байден пообещал не допустить объявления дефолта в стране. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, ряд наших “друзей-республиканцев” в Палате представителей Конгресса объявляют себя “заложниками экономики США”.

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“Если я не согласен с их экономическими планами, это совершенно безответственно, они говорят, что не хотят платить госдолг, который копится 200 лет. Это не долг на этот или последний года. В последний раз за два года мы сократили дефицит на 1,7 млрд долларов”, — сказал владелец Белого дома во время выступления на мероприятии в Мэриленде.

«Я ясно дал понять, что Я не собираюсь обсуждать, собираемся ли мы погасить наш долг. Я не позволю Соединенным Штатам объявить дефолт», — продолжил он. Американский лидер.

Он также сказал, что дефолт станет «катастрофой» для его страны.

Добавил Байден да, теперь Конгресс должен одобрить увеличение лимита государственного долга без каких-либо условий.