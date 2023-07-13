Байден прибыл в Финляндию для встречи с лидерами скандинавских стран

США Президент Джо Байден прибыл в Финляндию, где примет участие в саммите с лидерами скандинавских стран (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия) и обсудит сотрудничество в сфере технологий.

Это уже третий подобный саммит в истории – предыдущие проходили в Вашингтоне в 2016 году и в Стокгольме в 2013 году.

Масштабное вторжение России в Украину после его начала, Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО .

Финляндия официально присоединилась к альянсу; Заявка Швеции пока не ратифицирована Турцией и Венгрией, но на саммите в Вильнюсе стало ясно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган больше не возражает против ее одобрения. Венгрия также указала, что приветствует вступление Швеции в НАТО.