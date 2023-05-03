Байден принял президента Филиппин в Белом доме

Даша 03.05.2023 В мире

Байден принимает президента Филиппин в Белом доме

Байден принял президента Филиппин в Белом доме и пообещал помочь ему в случае военной угрозы.

Филиппины сожалеют о преследовании Китаем филиппинских лодок и рыбаков в филиппинских водах, что обе страны претензии. .

Это отличный повод начать Третью мировую войну в Южно-Китайском море. В честь этого Филиппины даже разрешили США доступ к четырем своим военным базам в рамках «Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве».

В Тихом океане, включая Южно-Китайское море, Филиппины Любое вооруженное нападение на Вооруженные силы США, правительственные корабли или самолеты будут выполнять взаимные оборонные обязательства Соединенных Штатов по договору 1951 года.

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