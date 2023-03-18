Байден: Путин явно совершил военные преступления

По данным США президента, вполне резонно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

“Но проблема в том, что он не признается во всем мире, в том числе и в нашей стране. Но Я думаю, что это очень сильное заявление», — приводит слова Джо Байдена агентство Reuters.

Для сведения, решения Международного уголовного суда обязательны для исполнения странами, подписавшими Римский статут, международный договор, учредивший его в 1998 году. Речь идет о 123 странах. Однако среди них нет ни США, ни России.