«Байден раскрыл важный секрет США»

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Белого дома Джо Байдена, который признал, что в Пентагоне ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов.

Ранее Байден заявлял, что поставка кассетных боеприпасов ВСУ является временной мерой до тех пор, пока страны Запада не увеличат производство обычных снарядов.

Как заявил Трамп в интервью Fox News, сейчас из-за опасности применения ядерного оружия в истории США стоит «самая важная мера». самый опасный период». “У нас есть человек, который не понимает, что он делает. Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов, – возмутился экс-президент. Он сказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов. Подумайте об этом. Каким глупым надо быть, чтобы такое говорить?” — заявил Трамп.

По результатам недавнего опроса, проведенного совместно исследовательской компанией YouGov и новостным порталом Yahoo News, большинство американцев считают, что ни бывший президент США Дональд Трамп, ни нынешний глава государства Джо Байден не должны быть переизбраны на пост президента США в 2024 году. Согласно исследованию, 55% американцев, принявших участие в опросе, заявили, что Байден не подходит на роль нового президента США, а 53% против Трампа.