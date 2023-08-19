Байден: Россия уже проиграла. Он не достиг своей первоначальной цели

Deutsche Welle сообщает, что заявление Байдена прозвучало после трехсторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисида и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем в пятницу, 18 августа, в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде (Мэриленд).

«Россия уже потерпела поражение. Она не достигла своей первоначальной цели. Это невозможно…» — заявил Байден.

Происходящие события на Украине не только Глава Белого дома напомнил, что проблема Европы в том, что подобных вторжений не было со времен Второй мировой войны.

Байден также назвал аргумент президента России Владимира Путина о вторжение в Украину «смехотворно».

Президент США также высоко оценил реакцию японского лидера на российское вторжение, заявив, что «Япония продемонстрировала сильное лидерство в G7 и предоставила большой объем финансовой и гуманитарной помощь Украине.”

Переговоры в Кэмп-Дэвиде – первая трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи в рамках международных мероприятий, отмечают эксперты.