Байден в Финляндии: Украина вступит в НАТО, Путин уже проиграл войну

Президент США Джо Байден заявил в Хельсинки, что Украина вступит в НАТО, а президент Путин заявил, что продолжать войну все-таки не в интересах России

В На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё Байден спросил, не приведет ли его вера в то, что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Россией, Путин примет решение о продлении конфликта.

” Никто не может вступить в НАТО, пока идет война, потому что это гарантирует Третью мировую войну», — сказал Байден.

Но войну Путина против Украины у него нет шансов выиграть, он уже проиграл эту войну, — сказал президент США.

«Путин уже проиграл войну», — сказал Байден. У Путина реальная проблема. Как он может продолжать? Что ему делать?

«Он может просто сказать: «Я ухожу», — добавил Байден. «В конечном счете, какая сделка будет достигнута, зависит от Путина и того, что он решит делать. Но вряд ли он выиграет войну на Украине. Он уже проиграл эту войну.”

Байден прибыл в Финляндию сразу после саммита НАТО в Вильнюсе. В Хельсинки он провел мини-саммит с главами правительств других скандинавских стран – Дании, Норвегии, Швеции и Исландии.