Байден встретился с Ниинистё в Финляндии

13 июля. В четверг он встретился со своим финским коллегой Саули Ниинистио в президентском дворце в Хельсинки. Я еще раз благодарю вас за вашу огромную поддержку, поскольку Финляндия вступает в новую эру в политике безопасности», — цитирует Ниинистё медиакомпания Yle. Лидер Финляндии напомнил, что его страна является членом НАТО и этот шаг одобрен Вашингтоном. «Мне потребовалось три секунды, чтобы сказать «да», — ответил глава Белого дома. «Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее, чем сейчас», — сказал Байден.