Байден встретился с Зеленским в Вильнюсе

Президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу на саммите в Вильнюсе.

Перед началом переговоров Байден заявил, что Украина показала всему миру пример мужества, сопротивляясь российской агрессии.

“Не только ты, но и весь твой народ — твои сыновья, твои дочери, твои мужья, твои жены и твои друзья. Ты невероятный человек”, — сказал Байден Зеленскому.

Со своей стороны Зеленский оказал Украине наибольшую помощь из всех стран мира. Поблагодарил США за оказанную помощь.

“Спасибо вам большое за помощь, мы в нее верим. Знайте, что вы тратите эти деньги не только на войну, но и на нашу жизнь, и я думаю, что мы для Европы и всего мира будем спасать жизни», — заявил президент Украины.

Администрация Президент США сообщил, что Зеленский и Байден обсуждали в том числе передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, которые могут запускаться с установок HIMARS в Киеве.