Байден встретится с президентами пяти стран Центральной Азии

США На следующей неделе президент Джо Байден впервые в истории проведет встречу с лидерами пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча пройдет в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил советник президента США Джейк Салливан. Об этом сообщил госсекретарь Шерзод Асадов.

“Это будет первый президентский саммит в формате С5+1”, – заявил Салливан.

Этот саммит не направлен против какой-либо страны, речь идет о США. Он отметил, что речь идет о позитивной повестке дня, которую он может сформировать с пятью странами. в Центральной Азии. пока она не изменится”, – заявил Салливан.

Перед встречей президент США выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН, где наметит меры по решению мировых “насущных проблем”.

5 В сентябре в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 19-23 сентября пройдет неделя высокого уровня с участием президентов, глав правительств и министров иностранных дел.