Байден хочет участвовать в саммите G7

США Президент Джо Байден заявил, что примет участие в саммите G7 19-21 мая в Хиросиме, Япония, несмотря на возможность дефолта по федеральному долгу США. При этом он признал, что вряд ли покинет страну.

По сообщению пресс-службы Белого дома, глава государства не решается отправиться в Японию.

Зи президента четко заявил, что намерен участвовать в саммите G-7.

“Есть вероятность, что он не поедет из-за дефолта, если проблема будет решена положительно, я обязательно приму участие в работе саммита”, – сказал глава Белого дома.