Байден хочет встретиться с Си осенью

” Я буду на Бали этой осенью и надеюсь, что мы сможем продолжить наш разговор», — сказал президент США.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что надеется встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в конце этого года.

«Я с нетерпением жду нашей беседы на Бали этой осенью. Я ожидаю и надеюсь продолжить», — сказал Байден на пресс-конференции с лидерами Южной Кореи и Японии.

Байден провел свою первую встречу с Си на Бали, Индонезия, на полях саммита G-20 в конце прошлого года.

Следующий саммит Gp20 состоится в сентябре в Нью-Дели.