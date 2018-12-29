Участники мотоклуба Blacksmiths MC Екатеринодар привезли детям подарки и устроили праздничный утренник.
Традиция дважды в год приезжать в социально-реабилитационный центр появилась у мотоциклистов в 2013 году. С тех пор байкеры стали частью жизни приюта.
Социально-реабилитационный центр Апшеронска рассчитан на 46 человек. Туда попадают мальчики и девочки от трех до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
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