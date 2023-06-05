Байрамов: подписание мирного договора с Арменией неизбежно

Кому Одним из основных направлений в постконфликтный период является мирный договорный процесс. Хотя этот процесс был интенсивным, позже был перерыв около полугода из-за бойкота переговоров армянской стороной. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Наконец, в мае в Вашингтоне состоялась встреча с непосредственным участием международных посредников. Состоялись переговоры между соответствующими делегациями двух стран. В дальнейшем этот процесс был продолжен на уровне руководителей, в мае было проведено несколько встреч. Прямые переговоры с делегацией Армении по мирному договору в течение одного дня проходили в Москве, а следующую встречу планируется провести в ближайшее время в Вашингтоне. Как известно, начало переговоров по мирному договору было инициативой азербайджанской стороны, основные принципы были озвучены Азербайджаном, и первый проект мирного договора был представлен Азербайджаном. Мы считаем, что мир должен быть достигнут на основе международного права и принципов. Должны быть подготовлены и подписаны мирный договор и соглашение о нормализации межгосударственных отношений”, – сказал Байрамов.