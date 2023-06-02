Баку: Позиция Макрона не способствует миру и стабильности на Южном Кавказе

В МИД Азербайджана прокомментировали заявления президента Франции о пятисторонней встрече в Кишиневе.

Реакция Франции на процессы на Юге Кавказ важен для мира и стабильности в регионе, а мир между Баку и Ереваном не оказывает положительного влияния на переговоры. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизода прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о пятисторонней встрече в Кишиневе.

Азербайджанский дипломат напомнил, что 1 июня Президент Ильхом Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Совет Европейского Союза Итоги неформальной встречи с участием президента Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона обсудили представители Европейского Союза как организаторы из обсуждений. К сожалению, это не первый подобный факт”, – сказал дипломат.