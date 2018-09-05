Балет Игоря Моисеева представит премьеру в Краснодаре

Государственный академический ансамбль народного танца выступит на сцене краснодарского Театра драмы 9 октября.

Коллектив впервые представит хореографическую картину «Танго DelPlata» в постановке аргентинского хореографа Лауры Роатта — обладательницы многочисленных международных премий и призов в области театрального и хореографического искусства.

В этой постановке труппа сохранит базовые элементы моисеевской школы народно-сценического танца.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в этом году открывает 82-й концертный сезон. За рекордное количество гастролей ансамбль занесли в российскую Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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