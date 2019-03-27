Банк «Кубань Кредит» открыл новый ипотечный центр в Краснодаре

В офисе можно быстро оформить ипотеку и выбрать жилье у добросовестного застройщика.

Ипотечный центр открыли 27 марта в головном офисе банка. Теперь клиенты смогут в одном месте пройти полную процедуру покупки недвижимости, начиная от выбора квартиры или дома, и заканчивая оформлением ипотечного договора и страховки. Благодаря специалистам различных профилей срок рассмотрения заявки и выдачи кредита сокращается до двух дней.

«Есть очень много служб, которые принимают решение по выдаче ипотеки. Когда все они рядом, в одном месте, процесс выдачи, конечно, ускоряется. Это удобно клиенту, поэтому мы пришли к такой мысли и воплотили ее в жизнь — создали свой ипотечный центр», — рассказала заместитель председателя правления банка «Кубань Кредит» Елена Осадская.

Инициативу банка поддержали мэрия Краснодара и партнеры-застройщики. Заместитель главы городской администрации Дмитрий Логвиненко и руководитель объединения застройщиков юга «ВКБ-Новостройки» Сергей Геращенко сказали немало добрых слов в адрес руководства кредитной организации и поблагодарили за сотрудничество.

Сейчас «Кубань Кредит» — один из самых динамичных и стабильно развивающихся банков Краснодарского края. Финансовое учреждение регулярно занимает лидирующие позиции в российских банковских рейтингах по объемам ипотечного кредитования.

«Мы с вами традиционно уже много лет входим в 30 лучших российских банков по объемам ипотечного кредитования. В этом году мы выдали более 2 тыс. ипотечных кредитов на сумму больше 4 млрд рублей», — отметила председатель правления банка «Кубань Кредит» Нина Чупрынникова.

Банк занимается ипотечным кредитованием не только жителей Кубани. Аналогичные центры планируют открыть и в других регионах. Первый на очереди — Ростов-на-Дону.