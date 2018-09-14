Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Ставка поднята впервые с 2014 года.

Совет директоров ЦБ решил повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Рынок ожидал сохранения ставки на уровне 7,25%, сопровождаемого ужесточением риторики, содержащей сигнал о возможности пойти на повышение ставки в будущем в случае необходимости при существенной угрозе для инфляции.

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Во внимание примут динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщает «Интерфакс».

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