Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%

Регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии.

«Совет директоров Банка России 28 июля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,00% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, сообщает пресс-служба ЦБ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9%.

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