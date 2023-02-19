Банки Монголии хотят начать принимать российские карты «Мир»

Монгольские банки скоро начнут принимать карты российской платежной системы “Мир”. Их можно будет использовать для совершения платежей и транзакций при покупках в азиатских странах, сообщает ТАСС. В частности, Монголия практически завершила подготовительный этап в этом плане.

“Рад сообщить, что в скором времени карты российских банков в системе “Мир” начнут работать в Монголии. Мы выполним 80% работа в этом направлении в Монголии. С банками «Гулистан» мы закончили», — сказал Мунх-Ода.

Пока рано говорить, какие монгольские банки начнут принимать карты «Мир». Но эта мера также поможет российским туристам оплачивать покупки в азиатской республике, заключил он.