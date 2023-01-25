Банки придумали, как снова платить смартфоном: они вводят платежные стикеры с NFC

О «новинке» объявили крупные финансовые учреждения.

Российские банки начали выпуск стикеров с NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Такие будут полезны клиентам с устройствами, где чип не встроен в телефон или отсутствует возможность его использования. В стране развиваются и другие способы бесконтактных платежей, что особенно актуально после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard.

Как работает технология NFC

NFC – это беспроводная технология, которая работает на коротких расстояниях — не более 10 см. Дословно NFC (Near Field Communication) переводится как «коммуникация ближнего поля» или «связь ближнего радиуса действия». Чип способен передавать и принимать данные с устройствами, которые настроены на его частоту. При этом передача информации происходит достаточно быстро, именно поэтому мы можем быстро платить одним касанием картой или телефоном.

Чипы NFC чаще всего используются для бесконтактной оплаты. Их начали встраивать в банковские карты не так давно, но все уже привыкли, что вставлять карту в терминал оплаты не нужно — достаточно просто приложить.

Есть чипы и в современных смартфонах — как правило они встроены в верхнюю часть аппарата. Работает чип благодаря приложениям, которые либо встроены в смартфон, либо могут быть установлены дополнительно. Это всем известные Apple Pay, Samsung Wallet, Huawei Pay и другие.

Кроме того, NFC применяется и в других сферах. Чипы «зашивают» в проездные, электронные ключи, точки с информацией и даже в документы. На них записывают нужные данные, которые затем можно считать. Такие инструменты не обязательно должны быть картами, чип может быть встроен в браслет, кольцо и наклейку — что и пытаются развивать российские банки.

Что предлагают российские банки

Сразу несколько российских банков начали выпуск или анонсировали такой выпуск платежных стикеров. Они должны стать альтернативой картам и использоваться в тех смартфонах, где такой возможности сейчас нет — например, в iPhone.

«Альфа-банк» выпустил стикер с NFC-чипом, который заменяет дебетовую карту. О проведении масштабного тестирования платежных стикеров сообщил и Сбербанк — там заявили, что хотят опробовать технологию на 100 тысячах клиентов. Платежные стикеры в ближайшее время планирует выпустить Газпромбанк, МКБ, «Хоум Кредит», различные варианты оплаты тестирует «Тинькофф», ВТБ и другие банки.

Стикер работает как отдельная дебетовая карта, ведь в карте — точно такой же чип. Его можно наклеить на телефон. Банки советуют клеить стикер в нижнюю часть смартфона или чехла, чтобы он не мешал работе чипа в телефоне. Для безопасности платежей можно установить обязательный пин-код или выставить ограничения по тратам — так, как и для любой карты. В случае утери наклейки или телефона с ней, можно заблокировать её как обычную карту — на сайте банка, в приложении или через колл-центр.

Такой инструмент (платежные стикеры) банки уже пытались вводить несколько лет назад, но сейчас они снова актуальны, так как могут стать платежной альтернативой сервисам бесконтактной оплаты для айфонов и не только. При этом для пользователей телефонов на Android наиболее удобными остаются платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay.

Стикер — не новинка

Впрочем, чип не в карте, а в других предметах — не новинка. Например, в ряде банков его встраивают в кольцо -им тоже можно платить. Внешне такое кольцо выглядит как обычное, оно подходит для повседневного ношения. Как правило такой гаджет делают из циркониевой керамики, а не из металла, чтобы приему сигнала ничего не мешало. Простейшим моделям даже зарядка не нужна.

NFC-чипы также встраивают в спортивные браслеты и часы, ими также можно платить. Правда, многие из таких решений сейчас не работают, так как были настроены на взаимодействие с ушедшими из России Visa и Mastercard.

Эксперты считают, что платёжные стикеры будут интересны прежде всего владельцам айфонов — так Apple Pay больше не работает в России, а установить альтернативу ему нельзя. Правда, многие россияне нашли выход из положения, подкладывая карту под чехол смартфона. С другой стороны, приклеить стикер можно к любому предмету.

Фото: соцсети

Кстати, еще одну новинку представил оператор карт «Мир» – Национальная система платежных карт (НСПК). Однако это не стикеры, а «таблички» для бесконтактной оплаты — технология позволит совершать покупки при помощи смартфона по QR-коду или при помощи NFC через приложение «СБПэй». В «табличке» будет совмещена возможность провести оплату с при помощи NFC и по QR-коду.

По данным Entrust Datacard, 75% покупателей используют сегодня бесконтактные способы оплаты, так как это безопасно и быстро.

Ранее «Блокнот» рассказал, что у российских пользователей перестал работать магазин приложений App Store. Об этом сообщают пользователи смартфонов. По их словам, проблемы возникли 25 января, а сервисы Apple стали работать только через включенный VPN.