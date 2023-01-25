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Банки придумали, как снова платить смартфоном: они вводят платежные стикеры с NFC

auladin 25.01.2023 Экономика

Банки придумали, как снова платить смартфоном: они вводят платежные стикеры с NFC

О «новинке» объявили крупные финансовые учреждения.

Российские банки начали выпуск стикеров с NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Такие будут полезны клиентам с устройствами, где чип не встроен в телефон или отсутствует возможность его использования. В стране развиваются и другие способы бесконтактных платежей, что особенно актуально после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard.

Как работает технология NFC

NFC – это беспроводная технология, которая работает на коротких расстояниях — не более 10 см. Дословно NFC (Near Field Communication) переводится как «коммуникация ближнего поля» или «связь ближнего радиуса действия». Чип способен передавать и принимать данные с устройствами, которые настроены на его частоту. При этом передача информации происходит достаточно быстро, именно поэтому мы можем быстро платить одним касанием картой или телефоном.

Банки придумали, как снова платить смартфоном: они вводят платежные стикеры с NFC

Чипы NFC чаще всего используются для бесконтактной оплаты. Их начали встраивать в банковские карты не так давно, но все уже привыкли, что вставлять карту в терминал оплаты не нужно — достаточно просто приложить.

Есть чипы и в современных смартфонах — как правило они встроены в верхнюю часть аппарата. Работает чип благодаря приложениям, которые либо встроены в смартфон, либо могут быть установлены дополнительно. Это всем известные Apple Pay, Samsung Wallet, Huawei Pay и другие.

Кроме того, NFC применяется и в других сферах. Чипы «зашивают» в проездные, электронные ключи, точки с информацией и даже в документы. На них записывают нужные данные, которые затем можно считать. Такие инструменты не обязательно должны быть картами, чип может быть встроен в браслет, кольцо и наклейку — что и пытаются развивать российские банки.

Банки придумали, как снова платить смартфоном: они вводят платежные стикеры с NFC

Что предлагают российские банки

Сразу несколько российских банков начали выпуск или анонсировали такой выпуск платежных стикеров. Они должны стать альтернативой картам и использоваться в тех смартфонах, где такой возможности сейчас нет — например, в iPhone.

«Альфа-банк» выпустил стикер с NFC-чипом, который заменяет дебетовую карту. О проведении масштабного тестирования платежных стикеров сообщил и Сбербанк — там заявили, что хотят опробовать технологию на 100 тысячах клиентов. Платежные стикеры в ближайшее время планирует выпустить Газпромбанк, МКБ, «Хоум Кредит», различные варианты оплаты тестирует «Тинькофф», ВТБ и другие банки.

Стикер работает как отдельная дебетовая карта, ведь в карте — точно такой же чип. Его можно наклеить на телефон. Банки советуют клеить стикер в нижнюю часть смартфона или чехла, чтобы он не мешал работе чипа в телефоне. Для безопасности платежей можно установить обязательный пин-код или выставить ограничения по тратам — так, как и для любой карты. В случае утери наклейки или телефона с ней, можно заблокировать её как обычную карту — на сайте банка, в приложении или через колл-центр.

Банки придумали, как снова платить смартфоном: они вводят платежные стикеры с NFC

Такой инструмент (платежные стикеры) банки уже пытались вводить несколько лет назад, но сейчас они снова актуальны, так как могут стать платежной альтернативой сервисам бесконтактной оплаты для айфонов и не только. При этом для пользователей телефонов на Android наиболее удобными остаются платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay.

Стикер — не новинка

Впрочем, чип не в карте, а в других предметах — не новинка. Например, в ряде банков его встраивают в кольцо -им тоже можно платить. Внешне такое кольцо выглядит как обычное, оно подходит для повседневного ношения. Как правило такой гаджет делают из циркониевой керамики, а не из металла, чтобы приему сигнала ничего не мешало. Простейшим моделям даже зарядка не нужна.

Банки придумали, как снова платить смартфоном: они вводят платежные стикеры с NFC

NFC-чипы также встраивают в спортивные браслеты и часы, ими также можно платить. Правда, многие из таких решений сейчас не работают, так как были настроены на взаимодействие с ушедшими из России Visa и Mastercard.

Эксперты считают, что платёжные стикеры будут интересны прежде всего владельцам айфонов — так Apple Pay больше не работает в России, а установить альтернативу ему нельзя. Правда, многие россияне нашли выход из положения, подкладывая карту под чехол смартфона. С другой стороны, приклеить стикер можно к любому предмету.

Банки придумали, как снова платить смартфоном: они вводят платежные стикеры с NFC

Фото: соцсети

Кстати, еще одну новинку представил оператор карт «Мир» – Национальная система платежных карт (НСПК). Однако это не стикеры, а «таблички» для бесконтактной оплаты — технология позволит совершать покупки при помощи смартфона по QR-коду или при помощи NFC через приложение «СБПэй». В «табличке» будет совмещена возможность провести оплату с при помощи NFC и по QR-коду.

По данным Entrust Datacard, 75% покупателей используют сегодня бесконтактные способы оплаты, так как это безопасно и быстро.

Ранее «Блокнот» рассказал, что у российских пользователей перестал работать магазин приложений App Store. Об этом сообщают пользователи смартфонов. По их словам, проблемы возникли 25 января, а сервисы Apple стали работать только через включенный VPN.

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