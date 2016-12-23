Банки России в 2017 году выпустят 40 млн карт «Мир»

Российские банки планируют выпустить около 40 млн национальных карт «Мир» в 2017 году.

По словам председателя совета НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, это необходимый минимум, который банки должны предоставить клиентам в следующем году, учитывая разработанные ЦБ поправки.

О таких же показателях говорят и производители пластика для национальных карт. В 2017 году из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн рублей, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк и Национальная система платежных карт 15 декабря 2015 года объявили о начале выпуска карт «Мир». Все торгово-сервисные предприятия в России планируют обязать принимать к оплате национальные платежные карты «Мир» вне зависимости от оборота. Центробанк потребовал от банков до 1 июля завершить все подготовительные работы к переходу на Национальную платежную систему «Мир». В июле закончился льготный период на подключение к Национальной платежной системе. Тариф вырос на 150 тыс. рублей.

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