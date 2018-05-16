Банки Юга и Северного Кавказа получили почти 30 млн банкнот новых номиналов

Доля купюр новых номиналов из всех выданных банкнот в первом квартале года в ЮФО и СКФО достигла 4,8%.

Из них номиналом 200 рублей — 1,1%, номиналом 2 тыс. рублей — 3,7%.

На территории двух федеральных округов с момента массового выпуска в оборот банки получили более 9 млн 200-рублевых банкнот и почти 20 млн — двухтысячных.

В целом по стране доля купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей в общем числе банкнот в обращении, по данным на 1 апреля, составила 1,7%. По сравнению с началом года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло в четыре раза, а двухтысячных — в пять раз. Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у организаций и жителей страны.

Больше всего в обращении тысячерублевых банкнот — 30%, за ними следуют пятитысячные — 24%, замыкают тройку лидеров сторублевые — 20%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

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