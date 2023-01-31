Банковские переводы россиян проверят под лупой

Евросоюз готовится внести Россию в «черный список», что значит?

В Евросоюзе вновь подняли вопрос нахождения России в «сером списке» ЕС. Туда РФ включили почти год назад, 24 февраля 2022 года. Официально – за невыполнение условий реформирования некоторых аспектов режима международных холдинговых компаний. Если говорить простым языком, то нахождение в этом списке осложняет экономические коммуникации государства. Однако европейцы хотят пойти дальше, включив нашу страну в «черный список». Что это будет означать для россиян – рассказали эксперты.

Теперь специальная комиссия при ЕС пришла к выводу, что РФ не выполняет требования по налоговому сотрудничеству с Евросоюзом, По этой причине и родилась рекомендация перенести Россию в «черный список». Как ожидается, финальное решение об этом будет принято 14 февраля 2023 года.

Чем же чревато попадание в «черный список» ЕС? Как выяснил «Блокнот», попадание страны в пресловутый перечень автоматически ограничивает ее сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Как пояснил «Блокноту» экономический аналитик Денис Ефремов, пребывание в таком списке чревато множеством побочных эффектов. По его словам, в частности, отечественным банкам будет сложнее участвовать в международных кредитных программах.

Новые санкционные ограничения угрожают России

«Также российскому бизнесу станет сложнее налаживать и поддерживать деловые отношения с компаниями и организациями Евросоюза. При этом абсолютно все банковские транзакции, где получателем или отправителем будет российская компания или физическое лицо, начнут максимально строго проверяться. Это неизбежно скажется на сроках доставки переводов», – пояснил Ефремов.

Он предположил, что некоторые банки и финансовые организации перестанут обслуживать клиентов из России.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила «Блокноту», что год назад ЕС внес российскую юрисдикцию в серый список стран для целей налогообложения.

«Тогда основные претензии были связаны с так называемым «вредоносным налоговым режимом» в виде специальных административных районов (САР, так называемый «русский офшор»). Такой режим действует с 2018 года на о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская область). При этом России предписывалось привести законодательство в соответствие с европейскими стандартами до конца 2022 года. С тех пор отношения России и ЕС изменились кардинально в худшую сторону, поэтому трудно было ожидать, что РФ будет выполнять эти требования. Теперь Комиссия ЕС предлагает перенести Россию из «серого» в «черный» список, в котором находится сейчас 12 стран», – рассказала Беленькая.

По ее словам, в целом, последствия от включения страны в черный список достаточно неприятны – это более жесткие проверки всех финансовых транзакций, как компаний, так и физических лиц, удлинение сроков банковских операций, возможный отказ европейских компаний и банков от делового сотрудничества с российскими контрагентами, отказ в автоматическом применении пониженных ставок налогов по соглашениям об избежании двойного налогообложения резидентам страны из списка.

«Однако в условиях действия санкций, принятых ЕС в течение прошлого года, в том числе внесения в черные списки многих крупнейших российских банков, отключения их от SWIFT, переходе на практически «ручной» комплаенс, уже мало что можно ухудшить, хотя все равно это было бы ухудшение. Это может повлечь дополнительный рост транзакционных издержек для российского бизнеса», – подчеркнула Беленькая.

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский предположил, что хуже уже не будет.

«Россия под тысячами санкций, ограничено всё, что только возможно, еще одно ограничение вряд ли что-то изменит. Последствия будут скорее психологические. Оппоненты страны запишут еще один пункт в свой список «как нам окончательно разрушить систему экономических связей в Европе». Зарубежная российская оппозиция получит еще одно подтверждение того, что «Путин поругался со всем миром». Лояльное большинство в России еще раз убедится, что «весь мир против нас, но мы стоим». И только российское правительство, и российский бизнес вынуждены будут молча и в пожарном порядке решать возникающие в результате этого решения проблемы», – заявил Еловский.

Россияне уже привыкли к жизни под санкциями

Если же говорить о стратегическом значении подобных действий, то они еще больше приближают Европу к полному разрыву отношений с крупнейшим европейским рынком, указал эксперт.

По его оценкам, негативные последствия от этого получат и европейские компании, и российские. «Выиграют американские, китайские и индийские. ЕС продолжает политику экономического самоубийства», – заключил Еловский.

Наличие России что в так называемом «сером», что в «черном» списках ЕС существенно не усугубит ее экономического и геополитического положения, так как она и без того находится с 2014 года под санкциями, указал в беседе с «Блокнотом» эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач.

«Уже существующие санкции в значительной мере ограничивают экспорт углеводородов в ЕС, в целом, они затрагивают порядка 20% российского экспорта. Сложнее дело обстоит с импортом в Россию значительной номенклатуры продукции и технологий, на которых базируется национальная промышленность. Соответственно, попадание в «черный список» еще больше усугубит микроэкономические факторы, влияющие на состояние российской экономики», – пояснил Храпач.

Грубо говоря, продолжил он, «окно в Европу», которое прорубил еще Петр Великий, все больше затворяется для России: «Заместить европейский экономический потенциал в ближайшее время будет нечем, так что, затягиваем пояса».

Отметим, что по состоянию на 30 января 2023 года в «черном списке» Евросоюза находится 12 стран и территорий. В их числе – Американское Самоа, Ангилью, Багамы, Фиджи, Гуам, Палау, Панаму, Самоа, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату.