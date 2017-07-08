Баскетболист Павел Антипов перешел в «Локомотив-Кубань»

Клуб подписал контракт с форвардом на два года.

Последние пять лет Антипов провел в казанском УНИКСе с перерывом на сезон-2015/16, когда он выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Баскетболист также играл в самарском ЦСК ВВС, петербургском «Спартаке», «Нижнем Новгороде». В 2013 году в составе студенческой сборной России Антипов стал победителем Универсиады, в сезоне-2013/14 — обладателем Кубка России.

«Антипов еще молодой игрок, но он уже имеет опыт выступления в хороших турнирах. Уверен, что он еще не до конца реализовал свой потенциал. Мы планируем использовать Антипова на двух позициях — тяжелого форварда и свингмена. Он отлично бросает с дистанции, но мы будем больше работать над его игрой под кольцом», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович.

Антипов поблагодарил руководство клуба. Он заявил, что перебраться в Краснодар — для него серьезный вызов, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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