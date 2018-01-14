Бастрыкин: раскрываемость убийств в 2017 году превысила 93%

Об этом заявил в январе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, разделение функций прокурорского надзора и предварительного следствия позитивно отразилось на качестве досудебного производства. Кроме того, по мнению главы СК, итогом следственной реформы стало повышение уровня обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

Статистические данные это подтверждают, отметил глава следственного ведомства. В качестве одного из примеров Александр Бастрыкин привел тот факт, что раскрываемость убийств в России в 2017 году впервые превысила уровень в 93%, а изнасилований — 98%, пишет «Российская газета».

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