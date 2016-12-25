Бастрыкин взял на контроль расследование авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 25 декабря взял на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту авиакатастрофы самолета Ту-154 под Сочи.

Он провел оперативное совещание в Сочи, в котором приняли участие следователи и криминалисты Следственного комитета, представители Министерства обороны РФ, правительственной комиссии, администрации Краснодарского края, сообщил интерент-порталу «Кубань 24» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Бастрыкин попросил представителей Минобороны передать слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Он назвал невосполнимой утратой для страны гибель Елизаветы Глинки, с которой у СК РФ сложились тесные и добрые отношения. Бастрыкин отметил, что благодаря доктору Лизе были спасены десятки детей Донбасса, в судьбе которых принимает участие и СК России.

Планируется, что в память о докторе Лизе Следственный комитет продолжит начатую совместную работу по предупреждению травмирования и гибели детей в зонах боевых действий.

Слова соболезнования председатель СК РФ выразил в адрес родных и коллег погибших журналистов.

Затем Бастрыкин заслушал результаты работы следственно-оперативной группы. Он дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. После этого был намечен план работы группы на ближайшие несколько суток.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших при крушении Ту-154.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вошел в состав государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ту-154 Минобороны РФ.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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