Батутистка из Краснодара стала чемпионкой первенства мира

Международный турнир по прыжкам на батуте стартовал в Санкт-Петербурге.

В первый же день кубанская спортсменка Мэри Голота и Вера Белянкина из Санкт-Петербурга завоевали золото чемпионата в синхронных прыжках в группе 17-21 год.

Во второй день первенства в возрастной группе 13-14 лет серебряную медаль в индивидуальных прыжках взяла краснодарка Мария Михайлова.

Турнир завершится 19 ноября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник