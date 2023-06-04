Бахтияр Саидов, новый министр иностранных дел Турции, приглашен в Узбекистан

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с новоназначенным министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В ходе беседы Саидов пригласил своего турецкого коллегу в Узбекистан.

“Мы по телефону поздравили моего дорогого брата Хакана Фидана с назначением на должность министра иностранных дел Турции и пригласили его посетить Узбекистан с официальным визитом. Мы сосредоточили внимание на большой повестке дня, направленной на укрепление дружбы между нашими странами, и отметили готовность мобилизовать все наши усилия для дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и Турцией», — написал Саидов на своей странице в социальной сети.