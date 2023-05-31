Бахтияр Саидов побеседовал с главой МИД Венгрии

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто. Об этом Саидов сообщил на своей странице в социальной сети.

“Мы провели телефонный разговор с моим дорогим братом, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, и подробно обсудили комплексную повестку дня наше двустороннее сотрудничество. Отношения между Узбекистаном и Венгрией развиваются последовательными темпами по всем направлениям», — говорит Бахтиёр Саидов.