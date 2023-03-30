Бахтияр Саидов принял Сердара Бердымухамедова

И.о. министра Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов принял Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что двусторонние консультации между министерствами иностранных дел, проведенные в Ашхабаде Бахтиёром Саидовым, были посвящены приоритетным вопросам межгосударственного диалога, отношений регионального и международного сотрудничества , отметил, что это была хорошая возможность обменяться мнениями по аспектам.

Также было сказано, что особое внимание в туркмено-узбекском сотрудничестве будет уделено торгово-экономической сфере. В этой связи была отмечена положительная динамика взаимного сотрудничества в торгово-энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и других сферах.

В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Бахтиёр Саидов выразили уверенность, что межгосударственные стратегическое сотрудничество, основанное на дружбе и добрососедских связях, будет и впредь успешно укрепляться и развиваться.