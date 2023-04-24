Бахтияр Саидов встретился с министром иностранных дел Италии

Сегодня, 24 апреля, исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел Италии Антонио Таджани. Об этом Саидов сообщил на своей странице в социальной сети.

«Мы подвели итоги бурно развивающихся узбекско-итальянских отношений и уделили особое внимание расширению экономических отношений, межпарламентского диалога и регионального партнерства. определили задачи по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества», — говорит узбекский дипломат.