Бахтияр Саидов встретился с премьер-министром Кореи

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтияр Саидов встретился с Премьер-министром Республики Корея Хан Дак Су. Об этом Саидов сообщил на своей странице в социальной сети.

“Мы хотели бы выразить благодарность Премьер-министру Республики Корея Хан Дак Су за теплый прием. Мы хотим еще больше активизировать стратегическое партнерство между Узбекистаном и Республикой Корея, укрепить экономические связи, реализовать ранее достигнутые договоренности, наладить тесное партнерство между узбекско-корейскими государственными ведомствами, как это имеет место между министерствами иностранных дел Республики Корея. Республикой Узбекистан и Республикой Корея. Обсудили вопросы налаживания отношений”, – говорится в сообщении.