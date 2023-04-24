Бахтияр Саидов встретился с Жозепом Боррелем

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.

“В наших искренних беседах с Его Превосходительством мы обсудили вопросы расширения сотрудничества в межрегиональных отношениях Европейский Союз-Центральная Азия, поддержки важных реформ в Узбекистане”, – написал Бахтиёр Саидов в своих социальных сетях. веб-страница.