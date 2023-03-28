Бахтиёр Рахмонов назначен первым заместителем мэра Ташкента

Даша 28.03.2023 В мире

Бахтиёр Рахмонов назначен первым заместителем акима города Ташкента

Назначен первый заместитель мэра Ташкента. Об этом сообщает издание «Яны Узбекистон».

Отмечается, что Бахтиёр Рахмонов начал работать первым заместителем акима города Ташкента по вопросам строительства, развития связи, экологии и озеленения.

Бахтиёр Рахмонов до настоящего времени исполнял обязанности мэра Ташкента.

23 марта текущего года стало известно, что Шавкат Умрзаков приступил к работе в качестве нового мэра Ташкента.

Ортыкходжаев, занимавший пост мэра Ташкента с апреля 2018 года, был уволен 16 января после того, как в первые недели 2023 года в городе возникла серьезная проблема с подачей электроэнергии и природного газа.

После этого исполняющим обязанности городского головы Ташкента назначен первый заместитель городского головы Бахтиёр Рахмонов.

Бахтиёр Рахмонов родился в 1959 году в Ташкентской области. В 1981 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, в 2000 году – Академию государственного и общественного развития при Президенте Республики Узбекистан.

Много лет работал на руководящих должностях. С 2018 года работает акимом Алмазарского района города Ташкента.

С января 2021 года работает первым заместителем акима города Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved