Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН, сообщает пресс-служба министерства.

Министр встретился с помощником Генерального секретаря ООН Мирославом Енчей. высоко ценим постоянную поддержку ООН в реализации наших реформ, направленных на повышение благосостояния, достижение целей устойчивого развития, укрепление добрососедства и мира», — пишет Бахтиёр Саидов. Он поздравил его с назначением на пост главы Регионального центра превентивной дипломатии для Азии.