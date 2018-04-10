«Базэл Аэро»: продажа аэропорта Геленджика не связана с санкциями США

В компании прокомментировали информацию о продаже акций аэропорта Геленджик.

Стратегия «Базэл Аэро» — сосредоточиться на развитии своих ключевых аэропортов в Сочи, Краснодаре и Анапе. В то же время компания уже давно рассматривала варианты выхода из управления аэропортом Геленджик. Если это решение будет принято советом директоров и всеми акционерами, то это поможет сосредоточить усилия менеджмента на более крупных авиационных активах в Краснодарском крае. Изменения конфигурации портфеля активов в совместном предприятии никак не связаны с санкциями и направлены исключительно на дальнейшее развитие холдинга и фокусировку усилий — в частности, на реализации проекта строительства нового аэропортового комплекса в Краснодаре, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», ФАС в апреле одобрила ходатайство ВТБ и его партнера о покупке аэропорта Геленджика. США 6 апреля расширили санкционный список в отношении России и внесли в него 38 россиян и 15 структур. Известно, что среди бизнесменов в список вошли Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Из компаний — «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение» и агрохолдинг «Кубань».

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