Бекетов поблагодарил депутатов ЗСК и губернатора за совместную работу

Бывший спикер краевого парламента продолжит работу в Совете Федерации. Такое решение 28 сентября приняли депутаты ЗСК на первой пленарной сессии.

«Понимаю всю полноту ответственности, представлять Законодательное собрание края — это очень почетно, буду делать все, чтобы достойно работать, чтобы те задачи и проблемы, которые стоят, решались», — отметил Владимир Бекетов.

Губернатор Вениамин Кондратьев высоко оценил вклад бывшего спикера ЗСК в развитие Кубани. Он отметил, что во многом благодаря Владимиру Бекетову в регионе создана прочная и стабильная законодательная база, отдельные инициативы, принятые на региональном уровне, впоследствии стали федеральными, прежде всего речь идет о «детском законе».

«Это была позиция неравнодушного человека. Человека, которому не все равно. Уверен, его огромный опыт и энергия позволят и дальше добиваться высоких показателей социально-экономического развития региона», — подчеркнул глава края.

Владимир Бекетов поблагодарил губернатора и всех депутатов за совместную работу и отметил, что всегда ощущал поддержку коллег в своей деятельности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты ЗСК 28 сентября единогласно поддержали выдвижение Владимира Бекетова в сенаторы в Совет Федерации от Краснодарского края. Он бессменно занимал пост спикера ЗСК с 1995 года. Новым председателем кубанского парламента избрали вице-губернатора Юрия Бурлачко.

Вернуться на ленту

Источник