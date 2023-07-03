Беларусь отмечает День Независимости

Сегодня, 3 июля, День Независимости Беларусь.празднуется.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году на республиканском референдуме. В этом же году указом Президента Александра Лукашенко установлен национальный праздник – День Независимости Республики Беларусь (День Республики). С праздником поздравляем.

Основа, сформированная за годы Независимости позволяет с уверенностью смотреть в будущее, сказал Лукашенко. “Это дань уважения поколениям белорусов, отстоявших свои права. Она сохраняет память о беспрецедентном мужестве белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это показывает историческая зрелость, национальное достоинство и твердая воля наследников народа-победителя к укреплению своей государственности.” , – говорится в приветствии.