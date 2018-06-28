Бельгийские футболисты обыграли команду Англии в матче ЧМ

Встреча прошла в Калининграде 28 июня.
Единственный гол на 51-й минуте забил бельгиец Аднан Янузай.
В турнирной таблице группы G сборная Бельгии заняла первое место, англичане финишировали вторыми. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира еще по итогам двух первых туров, одержав по две победы.
В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону. Англичане в первом раунде плей-офф 3 июля на московском стадионе «Спартак» сыграют с колумбийцами, сообщает ТАСС.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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