Бельгия требует от Украины объяснений по поводу обстрелов Белгородской области

Даша 05.06.2023 В мире

Бельгия требует от Украины объяснений по поводу ударов по Белгородской области

Министерство иностранных дел и Минобороны Бельгии хотят потребовать от Киева объяснений по поводу применения украинскими военными бельгийского оружия во время ударов по Белгородской области, сообщает газета «Суар». В Брюсселе настаивают на том, что переданное Украине оружие предназначено только для «защиты территории и населения». Об этом говорится в сообщении.

Ранее сообщала The Washington Post со ссылкой на свои источники. что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область 1 июня, использовали технику из США и стран ЕС.

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