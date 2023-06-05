Министерство иностранных дел и Минобороны Бельгии хотят потребовать от Киева объяснений по поводу применения украинскими военными бельгийского оружия во время ударов по Белгородской области, сообщает газета «Суар». В Брюсселе настаивают на том, что переданное Украине оружие предназначено только для «защиты территории и населения». Об этом говорится в сообщении.

Ранее сообщала The Washington Post со ссылкой на свои источники. что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область 1 июня, использовали технику из США и стран ЕС.