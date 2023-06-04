Белгородская область снова под огнем. Жителей границы призвали к эвакуации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередных беспорядках в регионе в ночь на 4 июня и призвал к эвакуации жителей населенных пунктов, попавших под обстрел. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

По словам Гладкова, ночью обстрелу подверглись Шебекинский и Волоконовский районы и районы. Повреждений много, но сообщений о пострадавших нет. А накануне, по словам губернатора, в Белгородской области расстреляли двух человек — в Безлюдовке и Новой Таволянке.

«Вчера погибли два человека. Я уже сообщал об этом. Безлюдовка и Новая Таволжанка. Просьба прислушаться к позиции властей во всех населенных пунктах, в первую очередь обстреливаемых населенных пунктах Шебекинского района, а главное – временно покинуть свои дома, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких”, – написал Гладков.

По словам главы Белгородской области, по состоянию на утро 4 июня в пунктах временного размещения находится более четырех тысяч человек. “Надеюсь, что они получат большой заряд освежения, здоровья , силы, купание в теплом море, наслаждение крымским солнцем. Потом они вернутся к своим семьям”, – сказал губернатор.