Белорусские военные проводят совместные учения с наемниками Вагнера под Брестом

Вооруженные силы Беларуси проводят совместные учения с Вагнером истребителей продолжается, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

Сообщается, что в течение недели на полигоне «Брестский» будут отрабатывать задачи боевой подготовки с подразделениями сил специальных операций.

Проект «Беларусь Гаюн» сообщил, что в Беларусь прибыло от 2000 до 2500 вагнеровцев.

В среду основатель Вагнера Евгений Пригожин в опубликованном видеоролике (его аутентичном ity (неподтверждено) приветствовал своих бойцов в Беларуси и велел им пока не участвовать в войне на Украине, а также пообещал сделать белорусскую армию «второй армией в мире».