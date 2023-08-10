Белорусы в Варшаве потребовали международный ордер на арест Лукашенко

В среду, 9 августа, более тысячи протестующих приняли участие в акции «Улей солидарности», посвященной третьей годовщине репрессий в отношении президентских выборов в Беларуси, которые Евросоюз считает сфальсифицированными, и последовавших за ними акций протеста. и репрессии.

На народном митинге 2020 года звучали лозунги: «Лукашенко в вагоне!», «Не забудем, не простим», — рассказал корреспондент DW. Участники протестовали против войны в Украине и призывали к освобождению незаконно осужденных. По данным правозащитников, в Беларуси политзаключенными признаны около 1500 человек.

Белорусский диссидент Павел Латушко заявил на митинге, что необходимо продолжать санкционное давление на режим и требовать выдачи международного ордера на арест Александра Лукашенко

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