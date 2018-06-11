Белуха из Анапы предсказала победу российской сборной в первом матче ЧМ-2018

Белуха Пузырек живет в дельфинарии на Пионерском проспекте.

Пузырьку бросили в бассейн два мяча — один с символикой сборной России, а другой — команды Саудовской Аравии. Белуха принесла тренеру мяч в цветах российской команды. Эксперимент повторили, но Пузырек выбрал тот же мяч, сообщает портал AnapaLife.

Мачт между Россией и Саудовской Аравией состоится 14 июня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее победу сборной России в первом матче ЧМ-2018 предказал кролик Пушок из Сочи. Он живет в зооуголке сочинского Эколого‐биологического центра имени С. Ю. Соколова. Кролик стал оракулом мундиаля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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