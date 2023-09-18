Белый дом: Байден подтверждает желание реформировать Совбез ООН

Президент США Джозеф Байден в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил желание Вашингтона расширить Совет Безопасности.

“Мы ясно дали понять, что пришло время пересмотреть “Архитектура Совета Безопасности. Мы считаем, что он должен быть более инклюзивным”, – сказал Кирби.

Он отметил, что Байден каждую неделю поддерживает расширение Совета Безопасности ООН.

В настоящее время такие меры существуют. пять постоянных членов Совета Безопасности ООН: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет право вето в Совете. Статус непостоянных членов имеют 10 государств-членов, выбранных по географическому принципу.

Напоминаем, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил расширить ряды Совета Безопасности ООН. Он сказал: «Мир больше пяти». В то же время это предложение поддержали и лидеры других стран.